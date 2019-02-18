المركز: مصرع رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدهس

صورة من مكان وقوع الحادث/ تصوير الاسعاف
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:44 بلاغا حول إصابة رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 2 بالقرب من مفترق أور عكيفا، سارع طاقم الاسعاف لتقديم العلاج للمصاب، إلّا أنّهم وجدوه دون علامات تدلّ على أنّه على قيد ال حياة ، وقاموا بإعلان خبر وفاته"، إلى هنا نصّ البيان.
وأفادت الشرطة في بيانها أنّ "هوية الرجل ما زالت غير معرومفة، والشرطة تحقق في ملابسات الحادث"، وفقا للبيان.
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