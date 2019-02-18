اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مدن الساحل أخبار اخبار محلية المركز: مصرع رجل إثر تعرّضه للدهس

أخبارNews & Politics

المركز: مصرع رجل إثر تعرّضه للدهس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
14

حيفا
غائم جزئ
14

ام الفحم
غائم جزئ
14

القدس
غيوم متفرقة
14

تل ابيب
غائم جزئ
14

عكا
غائم جزئ
14

راس الناقورة
غيوم متناثره
14

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
سماء صافية
13

ايلات
وابل مطر
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
مدن الساحل

المركز: مصرع رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدهس

تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:44 بلاغا حول إصابة رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 2 بالقرب من مفترق أور عكيفا

 
صورة من مكان وقوع الحادث/ تصوير الاسعاف

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:44 بلاغا حول إصابة رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 2 بالقرب من مفترق أور عكيفا، سارع طاقم الاسعاف لتقديم العلاج للمصاب، إلّا أنّهم وجدوه دون علامات تدلّ على أنّه على قيد ال حياة ، وقاموا بإعلان خبر وفاته"، إلى هنا نصّ البيان.

 وأفادت الشرطة في بيانها أنّ "هوية الرجل ما زالت غير معرومفة، والشرطة تحقق في ملابسات الحادث"، وفقا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مصرع دهس
المركز: مصرع رجل إثر تعرّضه للدهس
تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:44 بلاغا حول إصابة رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 2 بالقرب من مفترق أور عكيفا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الإعلامي أحمد حازم
لقاء علي سلام مع الرئيس الفلسطيني/أحمد حازم
جميل السلحوت
نتنياهو يكشف حلفاءه العرب/جميل السلحوت
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab