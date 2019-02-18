العربية للتغيير تتفق مع باسم شيخ سليمان من ناصرتي وطلال القريناوي من النقب بالأماكن الأولى في القائمة

خلال الاتفاق مع باسم شيخ سليمان من ناصرتي
بعد الاتفاقات التي عقدتها الحركة العربية للتغيير مع جهات عدّة واجراء ال انتخابات التمهيدية في الحزب الاسبوع الفائت، بدأت تتضح ملامح القائمة التي ستخوض انتخابات الكنيست المرتقبة برئاسة النائب د. احمد الطيبي، حيث كشفت مصادر لموقع العرب أنّه سيكون كل من باسم شيخ سليمان من ناصرتي وطلال القريناوي من رهط ( النقب ) ضمن الاماكن الاولى في قائمة العربية للتغيير.
يذكر أنّ المجلس العام للحركة كان قد اختار كل من سندس صالح ووائل يونس وخالد حسونة الى جانب أحمد الطيبي واسامة سعدي الجمعه الماضي، ضمن مؤتمر العربية للتغيير لاختيار مرشّحيها للقائمة البرلمانية. ووفقًا لما أكّدته الحركة في تصريحات سابقة على لسان مسؤوليها وناشطيها فإنّها "واثقة من النجاح بالانتخابات وأن الاستطلاعات منحتها 7 مقاعد في الكنيست".
خلال الاتفاق مع طلال القريناوي من رهط
إقرا ايضا في هذا السياق:
- وائل يونس: العربية للتغيير عاقدة العزم على خوض الانتخابات مستقلة بشكل نهائي
- العربية للتغيير تنتخب 12 مرشحا في المواقع المتقدمة في القائمة لانتخابات الكنيست
- العربية للتغيير: انتخابات مرشحي القائمة ومكاني ناصرتي والنقب محصنين
- إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب
- النائب الطيبي: نعلن رسميًا ونهائيًا عن خوض القائمة العربية للتغيير للإنتخابات بشكل مستقل
- العربية للتغيير: الطيبي سيعلن موقف الحركة النهائي بشأن الانتخابات خلال المؤتمر غدًا
- سندس صالح: العربية للتغيير ستزيد تمثيلها في الكنيست وسأخوض الانتخابات الداخلية
- مهرجان سياسي حاشد للحركة العربية للتغيير في مدينة رهط بالنقب
- اليوم: نواب الاسلامية والعربية للتغيير وشخصيات بارزة من الداخل تلتقي بالرئيس التركي اردوغان
- التوصل لاتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي بالأمس وتسارع الاتصالات لتحديد هوية مرشّح النقب