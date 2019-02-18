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العربية للتغيير تتفق مع شيخ سليمان والقريناوي
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الناصرة والقضاء

العربية للتغيير تتفق مع باسم شيخ سليمان من ناصرتي وطلال القريناوي من النقب بالأماكن الأولى في القائمة

بدأت تتضح ملامح قائمة الحركة العربية للتغيير التي ستخوض انتخابات الكنيست المرتقبة برئاسة النائب د. احمد الطيبي


خلال الاتفاق مع باسم شيخ سليمان من ناصرتي 

بعد الاتفاقات التي عقدتها الحركة العربية للتغيير مع جهات عدّة واجراء ال انتخابات التمهيدية في الحزب الاسبوع الفائت، بدأت تتضح ملامح القائمة التي ستخوض انتخابات الكنيست المرتقبة برئاسة النائب د. احمد الطيبي، حيث كشفت مصادر لموقع العرب  أنّه سيكون كل من باسم شيخ سليمان من ناصرتي وطلال القريناوي من رهط ( النقب ) ضمن الاماكن الاولى في قائمة العربية للتغيير.

يذكر أنّ المجلس العام للحركة كان قد اختار كل من سندس صالح ووائل يونس وخالد حسونة الى جانب أحمد الطيبي واسامة سعدي الجمعه الماضي، ضمن مؤتمر العربية للتغيير لاختيار مرشّحيها للقائمة البرلمانية. ووفقًا لما أكّدته الحركة في تصريحات سابقة على لسان مسؤوليها وناشطيها فإنّها "واثقة من النجاح بالانتخابات وأن الاستطلاعات منحتها 7 مقاعد في الكنيست".


خلال الاتفاق مع طلال القريناوي من رهط

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