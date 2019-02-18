اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب عكا والمنطقة السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس مجلس جديدة المكر: سنتصدى لمشروع الطنطور

السلطات المحلية

رئيس مجلس جديدة المكر: سنتصدى لمشروع الطنطور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
13

حيفا
غائم جزئ
13

ام الفحم
غائم جزئ
13

القدس
غائم جزئ
13

تل ابيب
غائم جزئ
13

عكا
غائم جزئ
13

راس الناقورة
غائم جزئ
13

كفر قاسم
غائم جزئ
13

قطاع غزة
غائم جزئ
9

ايلات
غيوم متناثره
12
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
عكا والمنطقة

رئيس مجلس جديدة المكر: سنتصدى لمشروع الطنطور المشؤوم وهذه رسالة واضحة للسلطات الاسرائيلية

أكّد سهيل ملحم، رئيس مجلس محلي جديدة المكر أنّ أهالي جديدة المكر وادارة المجلس المحلي لن يسمحوا بمرور مخطط الطنطور

سهيل ملحم رئيس مجلس محلي جديدة المكر:

السلطة ال محلية في جديدة المكر، ادراة واعضاء ومواطنين نعترض على هذا المخطط التدميري والذي يعتبر جيتو يحيط بجديدة المكر ويطوّقها من 4 جهات

المخطط يهدف إلى سلب أراض مواطنين من جديدة المكر، قسم من هذه الأراضي صودر في الـ76 والقسم الآخر مازال بملكية اهالي البلدة

نحضّر لاعتراض شامل على خارطة المشروع باسم المجلس المحلي والمواطنين وسنقدّمه في الأيام القريبة ولا نتكل فقط على المسار القضائي فنحن مستمرون بالنضال الشعبي

أكّد سهيل ملحم، رئيس مجلس محلي جديدة المكر، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ أهالي جديدة المكر وادارة المجلس المحلي لن يسمحوا بمرور مخطط "الطنطور"، الذي وصفه بالتدميري، مؤكدًا:"سنتصدى لهذا المشروع ولن نسمح بمروره وهذه رسالتنا الواضحة للسلطات الاسرائيلية".


سهيل ملحم رئيس مجلس محلي جديدة المكر

وأشار ملحم إلى أنّ :"السلطة المحلية في جديدة المكر، ادراة واعضاء ومواطنين نعترض على هذا المخطط التدميري والذي يعتبر جيتو يحيط بجديدة المكر ويطوّقها من 4 جهات، وفي حال تمّ تنفيذه بالفعل فإنّه يبدد كل امل لجديدة المكر وسكانها بتوسيع الخارطة الهيكلية في المستقبل، حيث سنكون محاصرين من الجهات الأربع بشارع 85، شارع 70 وشارع 426 إضافة إلى هذا المخطط المشؤوم"، كما قال.

وأكّد ملحم:"نحن لسنا بحاجة لهذا المشروع ولسنا بحاجة 14.6 الف وحدة سكن جديدة والتي يقترحها المشروع، كما أنّ جديدة المكر لن تكون "ضحية" من اجل توفير وحدات سكنية لمواطنين من مختلف القرى والبلدات! إنّ رؤيتنا للمستقبل هي 400 وحدة سكن للسنوات العشر المقبلة، ولنا بديل جاهز لهذا المخطط المدمّر المشؤوم والذي يكفي احتياجات اهالي البلدة"، وأوضح ملحم أنّ:"المخطط يهدف إلى سلب أراض مواطنين من جديدة المكر، قسم من هذه الأراضي صودر في الـ76 والقسم الآخر مازال بملكية اهالي البلدة".

واوضح ملحم أنّه:"يوم 28.12 الماضي تم ايداع الخارطة الهيكلية للمخطط للجنة التخطيط والبناء لتقديم اعتراضات عليها، ومنذ ذلك الوقت نحن نحضر لاعتراض شامل باسم المجلس المحلي والمواطنين لنقدّمه في الأيام القريبة، بالاضافة لاعتراضات قدّمها أصحاب الاراضي وأصحاب الشأن، ونحن لا نتكل فقط على المسار القضائي فنحن مستمرون بالنضال الشعبي والميداني وسنتقوم بخطوات تصعيدية واحتجاجية اخرى"، كما قال.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
سهيل ملحم جديدة المكر الطنطور
اصابة سيدة (40 عامًا) بجراح اثر تعرضها لإطلاق نار
افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام: ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا من الناصرة لإطلاق نار، بحيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية وعملت على تقديم الإسعافات الأولية

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الإعلامي أحمد حازم
لقاء علي سلام مع الرئيس الفلسطيني/أحمد حازم
جميل السلحوت
نتنياهو يكشف حلفاءه العرب/جميل السلحوت
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab