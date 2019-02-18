رئيس مجلس جديدة المكر: سنتصدى لمشروع الطنطور المشؤوم وهذه رسالة واضحة للسلطات الاسرائيلية

سهيل ملحم رئيس مجلس محلي جديدة المكر:

السلطة ال محلية في جديدة المكر، ادراة واعضاء ومواطنين نعترض على هذا المخطط التدميري والذي يعتبر جيتو يحيط بجديدة المكر ويطوّقها من 4 جهات

المخطط يهدف إلى سلب أراض مواطنين من جديدة المكر، قسم من هذه الأراضي صودر في الـ76 والقسم الآخر مازال بملكية اهالي البلدة

نحضّر لاعتراض شامل على خارطة المشروع باسم المجلس المحلي والمواطنين وسنقدّمه في الأيام القريبة ولا نتكل فقط على المسار القضائي فنحن مستمرون بالنضال الشعبي

أكّد سهيل ملحم، رئيس مجلس محلي جديدة المكر، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ أهالي جديدة المكر وادارة المجلس المحلي لن يسمحوا بمرور مخطط "الطنطور"، الذي وصفه بالتدميري، مؤكدًا:"سنتصدى لهذا المشروع ولن نسمح بمروره وهذه رسالتنا الواضحة للسلطات الاسرائيلية".



سهيل ملحم رئيس مجلس محلي جديدة المكر

وأشار ملحم إلى أنّ :"السلطة المحلية في جديدة المكر، ادراة واعضاء ومواطنين نعترض على هذا المخطط التدميري والذي يعتبر جيتو يحيط بجديدة المكر ويطوّقها من 4 جهات، وفي حال تمّ تنفيذه بالفعل فإنّه يبدد كل امل لجديدة المكر وسكانها بتوسيع الخارطة الهيكلية في المستقبل، حيث سنكون محاصرين من الجهات الأربع بشارع 85، شارع 70 وشارع 426 إضافة إلى هذا المخطط المشؤوم"، كما قال.

وأكّد ملحم:"نحن لسنا بحاجة لهذا المشروع ولسنا بحاجة 14.6 الف وحدة سكن جديدة والتي يقترحها المشروع، كما أنّ جديدة المكر لن تكون "ضحية" من اجل توفير وحدات سكنية لمواطنين من مختلف القرى والبلدات! إنّ رؤيتنا للمستقبل هي 400 وحدة سكن للسنوات العشر المقبلة، ولنا بديل جاهز لهذا المخطط المدمّر المشؤوم والذي يكفي احتياجات اهالي البلدة"، وأوضح ملحم أنّ:"المخطط يهدف إلى سلب أراض مواطنين من جديدة المكر، قسم من هذه الأراضي صودر في الـ76 والقسم الآخر مازال بملكية اهالي البلدة".

واوضح ملحم أنّه:"يوم 28.12 الماضي تم ايداع الخارطة الهيكلية للمخطط للجنة التخطيط والبناء لتقديم اعتراضات عليها، ومنذ ذلك الوقت نحن نحضر لاعتراض شامل باسم المجلس المحلي والمواطنين لنقدّمه في الأيام القريبة، بالاضافة لاعتراضات قدّمها أصحاب الاراضي وأصحاب الشأن، ونحن لا نتكل فقط على المسار القضائي فنحن مستمرون بالنضال الشعبي والميداني وسنتقوم بخطوات تصعيدية واحتجاجية اخرى"، كما قال.

إقرا ايضا في هذا السياق: