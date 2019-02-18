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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي لا تستغني عن زيت الورد للعناية بشعرك

شباب وصبايا

لا تستغني عن زيت الورد للعناية بشعرك
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لا تستغني عن زيت الورد للعناية بشعرك

يتمتّع زيت الورد بخصائص مختلفة وفوائد عديدة للشعر ويعتبر من المواد الطبيعية المثالية للعناية به، إلّا أنّ البعض يجهلها

يحتوي زيت الورد على بعض المواد المضادة للإلتهابات ما يساهم في الحفاظ على صحة فروة الرأس

يتمتّع زيت الورد بخصائص مختلفة وفوائد عديدة للشعر ويعتبر من المواد الطبيعية المثالية للعناية به، إلّا أنّ البعض يجهل هذه الفوائد المهمة. فإذا كنت تجهلين أبرز فوائد زيت الورد لشعرك رافقينا في هذا الموضوع حيث سنعرض لك أبرزها وندعوك للتركيز عليها.

1- يحدّ تدليك فروة الرأس بزيت الورد من تساقط الشعر، ما يعزّز كثافته وجاذبيته بشكل ملحوظ. كما يساعد على تطويل الشعر إذ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية لتغذيته.


صورة توضيحية

2- يعزّز زيت الورد نعومة الشعر وليونته كما يزيد نسبة لمعانه وحيويته ويسهّل عملية تسريحه، ويعطيه رائحة منعشة تدوم لساعات طويلة.

3- يساهم إستخدام زيت الورد في تغذية الشعر، كما يعمل على الحدّ من تقصفه وتكسره ومعالجة تلفه الذي غالباً ما يصيب الأطراف.

4- يلعب زيت الورد دوراً أساسياً في القضاء على القشرة التي تعتبر من أكثر مشاكل الشعر إزعاجاً وشيوعاً، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بهذا الزيت قبل الإستحمام.

5- يحتوي زيت الورد على بعض المواد المضادة للإلتهابات ما يساهم في الحفاظ على صحة فروة الرأس ويمنع إحمرارها.

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شعر عناية زيت الورد
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