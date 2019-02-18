مسرح نصراوي يطرح قضية الهوية والرفض في تل ابيب



صور من المسرحية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن سهاد ابو احمد، مديرة الإنتاج في مسرح انسمبل فرينج، جاء فيه ما يلي: "طرحت فرقة "بلي باك" التابعة ل "مسرح انسمبل فرينج- الناصرة "، هذا الاسبوع (يوم الاربعاء)، في المهرجان القطري الثالث لـ "مسرح بلي باك"، قضية الهوية وماذا يعني ان تكون مختلفا ومرفوضا في مجتمع اخر".

وتابع البيان: "اقيم المهرجان في مدينة تل ابيب، وتكون الفريق النصراوي المشارك فيه من الفنانين الممثلين: اميمة سرحان، محمود مرة، رحيق حاج يحيى- سليمان وصبحي حصري. رافقهم تقنيا خالد ماير وموسيقيا معين دانيال.

تركز العرض حول الهوية والمختلف وحاول الاجابة عن عدة اسئلة جوهرية. منها: ماذا يعني ان تكون مختلفا في خياراتك، ماذا يعني ان ينظر اليك على اعتبار انك مختلف ويجب رفضه، وما هو شعورك عندما تشعر انك مرفوض من قبل الاخر.

ادارة مسرح فرينج، اعربت عن رضاها عن هذه المشاركة في المهرجان، منوهة ان هذه هي المرة السنوية الثانية لمشاركتها فيه، ومؤكدة اهمية طرح القضايا الجوهرية على منصة العرض المسرحي في كل مكان"، إلى هنا نصّ البيان.

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