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بلدية أم الفحم تجتمع بمدير عام وزارة الاتصالات
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بلدية أم الفحم تعقد جلسة مع مدير عام وزارة الاتصالات للتباحث بموضوعات تخص المدينة

بلدية أم الفحم تعقد جلسة مع مدير عام وزارة الاتصالات للتباحث بموضوعات تخص المدينة

الاتفاق على إضافة وكالة بريد جديدة، إضافة وظائف جديدة في البريد المركزي لتخفيف الضغط، ربط مناطق الضواحي بشبكة بيزك، فحص موضوع الهوائيات من جديد، وبدء التحضير لعطاء "المدينة الذكية"

جرت نهاية الأسبوع المنصرم جلسة عمل في بلدية أم الفحم مع مدير عام وزارة الاتصالات حول عدد من الموضوعات التي تخص المدينة في مجال الاتصالات.

وحضر اللقاء من طرف بلدية ام الفحم رئيس البلدية، د.سمير صبحي، والقائم بأعماله المهندس زكي اغبارية والطاقم المهني المتمثل بكل من مهندس البلدية سليمان محاميد، ومدير الشركة الاقتصادية محمود تيسير، مدير أنظمة المعلومات محمد رفعت، ومستشار الاتصالات ميسرة محاجنة. وشارك عن وزارة الاتصالات المدير العام نتانيل كوهن والطاقم المهني والاستشاري في الوزارة.

وطرح خلال اللقاء عدد من المواضيع، من بينها ما يخص سلطة البريد، وتم الاتفاق على فتح وكالة جديدة للبريد في المدينة، خاصة بعد المعطيات التي تشير الى الضغط الشديد على البريد المركزي في الشارع الرئيسي. كما تم الاتفاق على اضافة وظائف جديدة في فرع البريد المركزي للتخفيف من الضغط فيه والانتظار الطويل، وايضاً وضع صناديق بريد جديدة في أربع مناطق سكنية جديدة، من بينها منطقة الظهر ومنطقة عين جرار.

وأيضا ان تقوم البلدية من طرفها باستكمال منظومة وضع عناوين وتسمية الشوارع في المدينة لحل مشكلة أسماء الشوارع، بالإضافة إلى وضع أرقام للبيوت.

وفيما يخص إعادة فتح فرع دكان بيزك "بيزك ستور" في أم الفحم، قال ممثلو شركة "بيزك" إن إغلاق الفرع كان بسبب عدم الجدوى الاقتصادية منه، مع إمكانية فحص هذا الموضوع مرة أخرى. وتعهد ممثلو "بيزك" بربط مناطق الضواحي في المدينة بشبكة الاتصالات بيزك. ويتم ربط المناطق التي تفتقر الى البنية التحتية للشبكة بوسائل تكنولوجية متطورة.

وفيما يخص الاتصالات الخليوية وضعف الاتصال وشبكة الانترنت في مناطق معينة في المدينة، فقد تم الاتفاق على فحص موضوع الهوائيات وتوزيعها من جديد في أنحاء المدينة، وفحص المخطط السابق الذي وضعته البلدية بالاتفاق مع شركات الهواتف الخليوية.

كما طرح موضوع آخر خلال اللقاء وهو موضوع المدينة الذكية، حيث أن بلدية أم الفحم بصدد إصدار عطاء قريبا لتحويل أم الفحم الى بلد ذكي، الأمر الذي يعني تنجيع عدد من الخدمات الحيوية في المدينة واستخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.

وتطرق الحضور كذلك الى موضوع تشغيل واستيعاب موظفين عرب في شركات برقابة وزارة الاتصالات مثل شركة بيزك وغيرها.

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