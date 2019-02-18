نشتري الفرشات والأسرّة من مكان واحد..اضغطوا هنا للتفاصيل

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تظاهرة شعبية رفضًا لمخطط طنطور في عكا
يتظاهر عشرات المواطنين من جديدة المكر وعكا والقرى المجاورة تنديداً ورفضًا لمخطط طنطور

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
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