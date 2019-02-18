ليفني تعلن إنسحابها من الساحة السياسية وتؤكد: حزب الحركة لن يخوض الانتخابات البرلمانية

اعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت انها لا تزال قوية وان قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة

أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، ظهر اليوم الاثنين، عن نيتها إنهاء مسيرة حياتها السياسية، كما وأعلنت ليفني أن حزبها لن يخوض ال انتخابات البرلمانية الوشيكة، وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب، وفقا لما قالته.



تسيبي ليفني

واعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت انها لا تزال قوية وان قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة. ودعت أنصارها الى مواصلة الايمان بصواب الدرب قائلة: "انكم قادرون على إحداث التغيير".

وكانت تقارير اعلامية عبرية ذكرت في وقت سابق اليوم أن رئيسة حزب "الحركة"، النائبة والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، قد كشفت أمام مقربين منها بأنها تنوي الانسحاب من الساحة السياسية.

وقالت مصادر من حزب ليفني إنها قد تتجه للإستقالة قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى.

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