ليفني تعلن إنسحابها من الساحة السياسية وتؤكد: حزب الحركة لن يخوض الانتخابات البرلمانية

اعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت انها لا تزال قوية وان قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة
أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، ظهر اليوم الاثنين، عن نيتها إنهاء مسيرة حياتها السياسية، كما وأعلنت ليفني أن حزبها لن يخوض ال انتخابات البرلمانية الوشيكة، وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب، وفقا لما قالته.
تسيبي ليفني
واعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت انها لا تزال قوية وان قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة. ودعت أنصارها الى مواصلة الايمان بصواب الدرب قائلة: "انكم قادرون على إحداث التغيير".
وكانت تقارير اعلامية عبرية ذكرت في وقت سابق اليوم أن رئيسة حزب "الحركة"، النائبة والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، قد كشفت أمام مقربين منها بأنها تنوي الانسحاب من الساحة السياسية.
وقالت مصادر من حزب ليفني إنها قد تتجه للإستقالة قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- دراما السياسة: آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وسط ذهول تسيبي ليفني
- تسيبي ليفني: إذا فاز حزبي بالانتخابات سأفاوض محمود عباس وأضعف حماس
- تسيبي ليفني منتقدة نتنياهو: حولت إسرائيل الى غيتو يهودي وضعيف
- تسيبي ليفني تعلن تنازلها عن فكرة التناوب على رئاسة الحكومة مع اسحاق هرتسوغ
- تسيبي ليفني: نتنياهو ينفق 50 ألف شيكل سنويًا على الكحول
- لابيد وهرتسوغ يتصارعان للفوز بتسيبي ليفني لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة
- تسيبي ليفني: لن تقوم دولة فلسطينية الا بضمان مصالح اسرائيل الأمنية
- أسئلة سياسية لوزيرة العدل تسيبي ليفني/ بقلم: ب. فاروق مواسي
- الحكومة البريطانية تمنح الحصانة الدبلوماسية لتسيبي ليفني
- هرتسوغ يقدم عرضا مغريا لتسيبي ليفني لإنضمام حزب هتنوعاه الى حزب العمل