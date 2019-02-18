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العيزرية: مداهمة منزل وضبط اسلحة وذخيرة
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العيزرية: مداهمة منزل وضبط اسلحة وذخيرة

أثناء التفتيش تم ضبط سلاح اتوماتيكي من نوع M - 16 ومسدس من نوع جلوك وذخيرة ومعدات للجيش

مرفقة صور- تصوير شعبة الإعلام

شرطة إسرائيل تواصل عملها للحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "خلال نشاط مركز ومبادر به بهدف الحد من المخالفات ضد الممتلكات حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية، قام ظهر اليوم، الاثنين، أفراد من الشرطة بمن فيهم من حرس الحدود ووحدة مكافحة الشغب بنشاط ميداني مبادر به لتفتيش بيت في العيزرية قرب معاليه أدوميم. أثناء التفتيش تم ضبط سلاح اتوماتيكي من نوع M - 16 ومسدس من نوع جلوك وذخيرة ومعدات للجيش".

وتابع البيان: "غالباً ما تستخدم الأسلحة غير القانونية لتنفيذ هجمات ارهابية، وارتكاب جرائم جنائية وارتكاب أعمال عنف خطيرة. ولذلك، فإن شرطة اسرائيل وقوات الأمن سيواصلون مكافحتهم بشكل حازم دون هوادة وكلل لهذه الظاهرة الخطيرة، وسيواصلون التعاون مع جميع الجهات وعلى جميع المستويات للحد من كمية الأسلحة غير القانونية، بهدف حماية المواطنين الممتثلين للقانون وضمان لهم سريان ال حياة الطبيعية والامنة لجميع مواطني الدولة"، إلى هنا نصّ البيان.

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كلمات دلالية
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