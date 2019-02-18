رئيس مجلس محلي كفرقرع يزور مدرسة نعمت التكنولوجية الثانوية

التقى رئيس المجلس المحلي مديرة المدرسة المربية كرام مصالحة وعدد من المعلمين والمعلمات بالمدرسة

أكد رئيس المجلس خلال الزيارة على الأهمية التي يوليها المجلس المحلي لمؤسسات التعليم والمدارس وحرصه على وضع قضايا التربية والتعليم في سلم اولوياته

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس محلي كفرقرع، جاء فيه: "قام المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع، يوم الاحد بزيارة الى مدرسة نعمت التكنولوجية الثانوية كفرقرع، يرافقه القائم بأعماله السيد مصطفى عسلي، ومدير قسم المعارف السيد رشيد عثامنة، ومحاسب المجلس السيد نضال مصالحة، ومهندسة المجلس السيد ايناس فاهوم – خرشيد والموظفة ثناء عسلي، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها إدارة المجلس لتفقد المدارس وجهاز التربية والتعليم في القرية".

وأضاف البيان: "والتقى رئيس المجلس المحلي مديرة المدرسة المربية كرام مصالحة وعدد من المعلمين والمعلمات بالمدرسة، وأكد رئيس المجلس خلال الزيارة على الأهمية التي يوليها المجلس المحلي لمؤسسات التعليم والمدارس وحرصه على وضع قضايا التربية والتعليم في سلم اولوياته. كما وقدم المحامي فراس بدحي شكره للمربية كرام مصالحة وطاقم المربيات والمربيين لما يقدمونه من عطاء في خدمة الطلاب، وقال رئيس المجلس المحلي خلال الزيارة: "اسمى آيات التقدير نرفعها لأسرة مدرسة نعمت التكنولوجية ومديرتها المربية الفاضلة كرام سليمان مصالحة، على المثابرة والإجتهاد بجعل المدرسة منارة للطلاب والطالبات ودفيئة للمحبة وتعزيز الثقة بالذات، لكم منا جميعا إدارة ومربيات ومربيين اسمى آيات التقدير والاعتزاز". وقدمت المربية كرام مصالحة استعراضا شاملاً عن البرامج التعليمية والتربوية في المدرسة. كما واستعرضت مديرة المدرسة أمام الحضور مختلف البرامج التعليمية والتخصصات بالمدرسة التي منحت الفرصة امام الطالبات والطلاب باختيار مهنة المستقبل".

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