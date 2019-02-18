الطيرة: اندلاع حريق هائل في مخازن.. البحث عن عالقين وإخلاء محلات

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ أنّه: "اندلع حريق كبير في مخازن في مدينة الطيرة، حيث تمّ إخلاء محلات تجارية على خلفية الحريق، طواقم اطفاء وانقاذ عديدة تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى جانب البحث عن عالقين .كما تم اخلاء المحلات المحيطة بمكان الحريق الى جانب استدعاء طواقم معززة للمكان. حتى الان لم يبلغ عن اصابات" إلى هنا نصّ البيان.
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