النقب: طفلة بحالة خطيرة جراء غرقها بدلو ماء يحتوي مادة تنظيف في الأعسم

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 13:09 حول إحضار طفلة لعيادة محلية في بلدة الأعسم للعلاج وهي فاقدة للوعي، وعلى ما يبدو جراء غرقها في دلو ماء احتوى على مادة تنظيف، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للرضيعة (عام واحد) وهي بحالة خطيرة وفاقدة للوعي وأحيلت لمستشفى سوروكا وهي مربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي" وفقُا للبيان.
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