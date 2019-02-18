المكر: اندلاع حريق في مبنى دون اصابات وتحقيقات أولية ترجح: إضرام النيران متعمد

الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ:

محقق الحرائق من سلطة الاطفاء والانقاذ - لواء الساحل وجد من خلال التحقيقات الأولية أن الحديث يدور على ما يبدو حول اضرام نيران بشكل متعمد

عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، بيان على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، اليوم الاثنين، جاء فيه: "عملت ثلاثة طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون على اخماد حريق شبّ داخل مبنى في بلدة المكر، ظهر اليوم الاثنين. هذا، ويشار الى أن النيران اندلعت في الطبقة الثالثة من المبنى، حيث تمكنت الطواقم من السيطرة على الحريق واخماده الى جانب العمل على إخراج الدخان الكثيف من المكان والبحث عن عالقين. لم يبلغ عن اصابات ويجرى تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. محقق الحرائق من سلطة الاطفاء والانقاذ - لواء الساحل وجد من خلال التحقيقات الأولية أن الحديث يدور على ما يبدو حول اضرام نيران بشكل متعمد" بحسب البيان.

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