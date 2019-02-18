انتهاء جلسة اليوم في سخنين بين التجمع والاسلامية واتفاق مبدئي على قائمة ثنائية

بعد الاجتماع
علم موقع العرب من مصادر موثوقة أنّ: "اجتمع أعضاء من حزب التّجمع الديموقراطي بينهم رئيس القائمة امطانس شحادة المرشّح للمركز الأول عن التّجمع، مع الاسلاميّة بحضور د. منصور عبّاس رئيس القائمة الموحدة بجلسة عقدت في مدينة سخنين ظهر اليوم الاثنين، وذلك من أجل التفاوض حول خوض انتخابات الكنيست معا، إذ انتهى الاجتماع باتفاق مبدئي لخوض انتخابات الكنيست القادمة بقائمة ثنائية تتضمّن التجمع والاسلامية".
وأضافت المصادر بأنّه: "هذا الاتّفاق سيكون قائما بحالة لم تثمر الجهود المبذولة في إعادة القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة وفي حال تعثّر المفاوضات حولها، هذا وتمّ الاتّفاق على قائمة نذّيّة في توزيع المقاعد، وعلى ان يكون مقعد رئيس هذه الثّنائية من حصّة الاسلامية، كذلك فتح الباب لباقي المركبات لإعادة بناء المشتركة، أو الاتفاق حول الخطوط العريضة لكيفية إعادة بناء المشتركة، بما في ذلك رئاسة المشتركة " وفقًا للمصادر.
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