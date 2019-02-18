ميزان تقدم التماسًا للعليا لوقف انتهاك مقبرة الزرنوقة في رحوفوت

المحامي مصطفى محاميد:

في الآونة الأخيرة تتعرض مقدساتنا وأوقفانا لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة حيث يتم مصادرتها وتحويلها الى متاحف وقطع سكنية بالرغم من قدسيتها ووقفيتها المسجلة

نسعى جاهدين للحفاظ بكل السبل على الأوقاف والمقدسات من أي عملية انتهاك او تغيير معالم لها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الناصرة ، اليوم الاثنين، جاء فيه: "قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، التماسًا للمحكمة العليا في القدس تطالب به المحكمة بإصدار أمر احترازي بوقف أعمال إنتهاك أرض المقبرة ومنع بلدية رحوفوت ولجنة التخطيط والبناء ودائرة اراضي اسرائيل من تحويل جزء من ارض مقبرة "الزرنوقة" في رحوفوت قضاء الرملة، الى قطعة لإنشاء مباني سكنية عليها".

وأضاف البيان: "وجاء هذا الإلتماس بعد أن وصلت أنباء حول أعمال بنى تحتية وتنفيذ مشاريع على جزء من أرض المقبرة، وبعد زيارة الموقع وفحص الأمر، تبين أن البلدية ودائرة اراضي اسرائيل تقوم على مخطط كامل لتحويل هذا الجزء الى قطع سكنية تباع هناك، وعليه تم تقديم هذا الإلتماس والمطالبة بوقف الإنتهاك لأرض المقبرة وإلغاء كل المخطط وإعادة التخطيط الى الوضعية السابقة وهي الحفاظ على وقفية وقدسية أرض المقبرة".

واختتم البيان: "هذا، وفي حديث مع المحامي مصطفى محاميد قال: "قضية الأوقاف والمقدسات هي في سلم اولوياتنا كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها واجب من الدرجة الأولى خاصة وانه في الآونة الأخيرة تتعرض مقدساتنا وأوقفانا لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة، حيث يتم مصادرتها وتحويلها الى متاحف وقطع سكنية بالرغم من قدسيتها ووقفيتها المسجلة وعليه نسعى جاهدين للحفاظ بكل السبل على الأوقاف والمقدسات من أي عملية انتهاك او تغيير معالم لها" " بحسب البيان.

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