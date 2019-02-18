كفرمندا: إحالة قاصرين للتحقيق بشبهة سرقة تلفاز من روضة أطفال



من الشرطة

أفاد الناطق بلسان الفشرطة أنّه: "في يوم السبت (09.02.2019) اقتحم مشتبهون روضة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وسرقوا جهاز تلفزيون جديد تم شراؤه للأطفال. فتحت الشرطة الإسرائيلية على الفور تحقيقاً وسرعان ما تمكنت من تعقب السارقين وهما شقيقان (15،16) من سكان كفرمندا، الذين سرقوا التلفزيون من روضة الأطفال وأخفوه في غرفتهم. تمّت إحالة المشتبهين القاصرين للتحقيقات وقام أفراد الشرطة بإعادة التلفاز إلى الروضة وسط فرحة الاطفال" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: