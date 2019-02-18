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نجاح كبير ومشاركة فعالة في فعالية اقرأ تنجح
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وادي عارة

نجاح كبير ومشاركة فعالة في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم في قرية عرعرة

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتاباقرأ تنجح في المركز الجماهيري في قرية عرعرة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي.

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتاب "اقرأ تنجح " في المركز الجماهيري في قرية عرعرة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي والاطفال الى معرض الكتاب والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. كما وتخلل المعرض فعالية للاطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.


معرض الكتاب

وقد شارك موظفو بنك هبوعليم فرع عرعرة ومدير الفرع السيد فراس مصاروة بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد. كما وشارك السيد عماد ملحم مدير المركز الجماهيري في عرعرة.
السيد فراس مصاروة ، مدير فرع بنك هبوعليم في عرعرة والذي شارك في زيارة المعرض، اثنى على المشاركة الكبيرة من قبل أهالي عرعرة والمنطقة ، وقد رحب بالمشاركين، وقال:"يقوم بنك هبوعليم بمشروع اقرأ تنجح كجزء من المشاركة النشطة والرائدة في المجتمع العربي، ويهدف من خلاله إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات،
يقام هذا المشروع في 33 بلدة من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة. "
وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

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