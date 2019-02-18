جمعية الأقصى تقيم أولى امسياتها المقدسية في مدينة رهط بالنقب ضمن مشروعها الجديد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية الاقصى جاء فيه ما يلي: "نظمت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية أمسية مقدسية بالتعاون مع الحركة الإسلامية في مدينة رهط مساء يوم الجمعة في مسجد النور بحضور رئيس الحركة الاسلامية في البلاد فضيلة الشيخ حماد ابو دعابس، حيث افتتحت الامسية بتلاوة عطرة، من اوائل سورة الاسراء لاخ إحسان هنية".

وأضاف البيان: "وكانت كلمة جمعية الاقصى لمديرها الشيخ محمد سواعد،، حيث شكر اهل والاخوة في رهط على حسن الاستقبال واستضافة الامسية المقدسية.. واعلن الشيخ محمد إنطلاق مشروع سلسلة الامسيات المقدسية في بلادنا الحبيبة. اما الفقرة المركزية فكانت لفضيلة الشيخ رائد بدير والذي تحدث عن العمق الاسلامي والعقائدي للمسجد الاقصى في حياة المسلم، واحقيته في كل ذرة تراب فيه، وذلك من خلال الايات والاحاديث والنصوص الاسلامية والتاريخية"

واختتم البيان: "تخللت الامسية عرض فيديو مخلص عن اهم مشاريع ونشاطات جمعية الاقصى في البلاد وفي مدينة القدس والمسجد الاقصى، ومسابقة حول المسجد الاقصى والقدس،، وتكريم لمندوبي جمعية الاقصى في مدينة رهط، في الختام كانت كلمة الشيخ كمال هنية رئيس الحركة في النقب حيث اثنى ورحب وشكر القائمين على هذه الامسية ودعى الى الاكثار من المشايع والنشاطات التي تدعم وتنصر القدس والمسجد الاقصى" إلى هنا نصّ البيان.

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