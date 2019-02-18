زيارة طالبات احمد عبد الله يحيى الثانوية كفرقرع لشركة هايتك كوالكم

المحامي فراس احمد بدحي:

كفرقرع عامرة بكوادر المتعلمين وعلينا استثمار هذا الكادر من خلال توجيههم للمجال الذي يضمن إنخراطهم السريع في سوق العمل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرقرع المحلس، جاء فيه: "مجلس كفرقرع المحلي- مكتب رئيس المجلس ووحدة النهوض بمكانة المرأة بادر بتنظيم زيارة لطالبات فرع الحاسوب في مدرسة احمد عبد الله يحيى الثانوية لشركة الهايتك كوالكم في طيرة الكرمل".

وأضاف البيان: "صرح رئيس المجلس المحامي فراس احمد بدحي، قائلا: "إن كفرقرع عامرة بكوادر المتعلمين وعلينا استثمار هذا الكادر من خلال توجيههم للمجال الذي يضمن إنخراطهم السريع في سوق العمل والحصول على مردود مادي ومعنوي عالي، ولا شك أن مجال الهايتك يضمن لهم هذه الإمتيازات. وسوف يعمل على توفير كافة البرامج والفرص التي تتيح توجيه مهني مبكر لطلابنا قبل دخولهم الثانوية ليختاروا تخصصات تكون قاعدة متينة لإمكانية دخولهم عالم التقنيات والهايتك" ".

وتابع البيان: "السيدة اعتدال مصاروه المستشارة للنهوض بمكانة المرأة في المجلس المحلي أفادت "أن هذه المبادرة جاءت بناء على رؤيتنا أن حصول المرأة على عمل يوفر تقدير مجتمعي ومدخول مادي مرتفع يعزز من مكانتها ويشعرها بالإكتفاء الذاتي والرغبة في العطاء لعائلتها ومجتمعها. لذلك علينا تشجيع الفتيات خوض مجال الهايتك الذي بعتبر مجالا رياديا بالعالم عامة وباسرائيل خاصة ويساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمجتمع. وانه بالرغم من الإرتفاع الملحوظ بنسبة النساء العربيات التي تتعلم مواضيع الهندسة والحاسوب في الأكاديمية إلا أن إنخراطهن في مجال الهايتك منحفض جداً وعلى الأغلب يعود ذلك لمخاوف تتعلق بقدرتها على التوفيق بين ممم البيت والعمل. وهذه المخاوف يجب مواجهتها بالانكشاف المباشر للحقل في مراحل التعليم المختلفة" ".

وأضاف البيان: "ومن جهتها رحبت مديرة المدرسة الثانوية السيدة مها يحيى بهذه المبادرة وأكدت بأن لديها في المدرسة طالبات ذات كفاءة عالية في تخصصات تؤهلن لتعلم مجالات الحوسبة والهندسة في الأكاديمية ولكن لكي تتوج مسيرة التعليم بمهنة تضمن عمل في مجال الهايتك يجب أن تتظافر الجهود من كل المعنيين في مجتمعنا على تشجيع الفتيات عن طريق توجيه مهني مبرمج من جيل الابتدائية. وشكرت رئيس المجلس على إهتمامه بتطوير المدرسة من كافة النواحي. الأستاذ أمجد سيف مركز مسار الحاسوب في المدرسة الثانوية والذي رافق الطالبات من قبل المدرسة في هذه الزيارة أعرب عن أهمية توسيع افق الطالب لما يدور حولة في مجال العلم والعمل وأن هذه الزيارة توافقت مع عمله الدؤوب في تشجيع طلابه للعمل في مجال الهايتك في المستقبل. وانه سيكون القاعدة لكل مجالات العمل".

وتابع البيان: "خلال الزيارة لشركة كوالكم في طيرة الكرمل قام باستقبالهم المهندس عصام احمد مصاروه ابن كفرقرع والذي يعمل منذ سنوات في هذه الشركة، حيث اسهب عن مجالات عمل الشركة في تصميم معالجات الهواتف الذكية وخدمات الاتصال الا سلكية واطلعهم عن كثب على المختبر التقني الذي يعمل تحت اشرافة. أما المهندس ربيع محاجنة فقد تكلم عن سيرورة حصوله على وظيفته في شركة كوالكم وقال بأنه تعلم في الثانوية تخصص حاسوب وأتم تعليمه الأكاديمي في معهد العلوم التطبيقية التخنيون فرع هندسة كهرياء وتم قبوله فوراً للعمل بعد إنهاء التعليم وشدد يانه خلال تعليمه اهتم بمعرفة مجال عمل شركات الهايتك المختلفة وذلك ساعده على بذل اقصى جهده في المواضيع التعليمية التي تهتم بها هذه الشركات ومشروع تخرجه من التخنيون لائمه لمحور إهتمام شركة كوالكم فتم الترحيب به للعمل لديهم، وأضاف بأنه يحصل على امتيازات رائعة منها أجر مضاعف عن معدل الأجور العام وبالإضافة الى توفير سيارة بكامل التجهيزات ومشاركة في مؤتمرات عالمية كثيرة. وبالنسبة لساعات العمل أوضح بأنه كما بسائر أماكن العمل المطلوب هو 8.40 ساعات باليوم ولكن عمله يعطية مرونة من خلال عمل قسم من هذه الساعات عن طريق الحاسوب في البيت. وتحدث عن الأجواء الداعمة في الشركة التي توفر كافة الخدمات المرفهه للعامل مثل وجبات طعام وغرفة لياقة بدنية والخ وانه لا تفرقة بين العاملين إلا بحسب إنجازهم. أثناء التجوال بالشركة تم مقابلة مهندسات من الوسط اليهودي حيث أعربن عن إعجابهن لوجود هذا الكم من الفتيات من مدرسة واحدة في تخصص الحاسوب وشجعنهن على العمل في مجال الهايتك وذكرن بأنهن امهات لاطفال ويمكن التوفيق بين هذا العمل ومسؤوليات البيت بسبب مرونة الساعات والامتيازات في دفع اجور الحضانات والمخيمات للاطفال. وانه هنالك حاجة ماسة لزيادة نسبة النساء في هذا المجال. الطالبات بدورهن اعربن عن سعادتهن لهذه الزيارة وما لها من دور في تشجيعهن وتوسيع افقهن في التقدم والعمل بالمجال الذي قمن باختياره من المرحلة الثانوية الا وهو الحوسبة الذي يعتبر اساس جيد للعمل في مجال الهايتك في المستقبل" بحسب البيان.

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