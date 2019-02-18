عائلة دكة في يافا: الشرطة اعتدت علينا وهاجمتنا بكلابها

وصلت صباح اليوم قوات كبيرة من الشرطة الى عائلة دكة في يافا تل ابيب، وقامت بحملة تفتيشات داخل البيوت وساحتها وبعثرت اغراض البيوت.
وقالت العائلة: "قوات كبيرة هاجمت بيوتنا صباح اليوم واخذت تعتدي على النساء والرجال والأطفاب وتهاجمنا بكلابها، حيث ان تصرفات الشرطة تتكرر في كل مرة ولا نعرف ما هي الأسباب اذ ان حججهم واعية وعارية عن الصحة".
ويشار الى ان هناك فيديو وثق عملية حضور قوات الشرطة وكيف استخدموا قواتهم وكلابهم.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- إتهام رجل (40 عامًا) من يافا يتجارة مخدر الهيروين وبيعه لشرطيّ سريّ
- رابطة المهندسين العرب تقوم بجولة مهنية في مدينه يافا
- يافا: اعتقال مشتبه بقتل الشاب اشرف ابو قاعود (43 عاما) العام الماضي
- اعتقال مشتبه (44 عامًا) من يافا- تل أبيب بعد ضبط أسلحة وذخيرة
- يافا: مصرع رمزي مجدي حمّاد (23 عامًا) متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار
- اصابة رجل باطلاق نار في مدينة يافا
- يافا-تل ابيب: اصابة رجل خلال شجار
- شبهات: رجل من يافا اعتدى على زوجته وأصابها بعد أن رفضت ممارسة علاقة معه!
- مصرع الفتى خميس سليلة (17 عامًا) من يافا اثر تعرضه للدهس من قبل حافلة
- يافا: وفاة الشاب اشرف ابو قاعود (43 عاما) متأثراً بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار