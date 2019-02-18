عائلة دكة في يافا: الشرطة اعتدت علينا وهاجمتنا بكلابها

وصلت صباح اليوم قوات كبيرة من الشرطة الى عائلة دكة في يافا تل ابيب، وقامت بحملة تفتيشات داخل البيوت وساحتها وبعثرت اغراض البيوت.

وقالت العائلة: "قوات كبيرة هاجمت بيوتنا صباح اليوم واخذت تعتدي على النساء والرجال والأطفاب وتهاجمنا بكلابها، حيث ان تصرفات الشرطة تتكرر في كل مرة ولا نعرف ما هي الأسباب اذ ان حججهم واعية وعارية عن الصحة".

ويشار الى ان هناك فيديو وثق عملية حضور قوات الشرطة وكيف استخدموا قواتهم وكلابهم.

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