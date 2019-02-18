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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف ما هو أصل أسطورة حورية البحر؟

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ما هو أصل أسطورة حورية البحر؟
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ما هو أصل أسطورة حورية البحر؟

الحورية هي كائن اسطوري غاية في الجمال، ورد ذكره للمرة الأولى في الحضارة الإغريقية ككائن مساعد للآلهة، وقد اعتبرت هذه الكائنات الأسطورية تجسيدا لأرواح


صورة توضيحية

الحورية هي كائن اسطوري غاية في الجمال، ورد ذكره للمرة الأولى في الحضارة الإغريقية ككائن مساعد للآلهة، وقد اعتبرت هذه الكائنات الأسطورية تجسيدا لأرواح بعض الجمادات مثل المباني والأشجار المعمرة، وكان منها الذكر والانثى كما انها لم تكن خالدة وكان ينتهي وجودها على الأرض حسب الاساطير الإغريقية بتدمير الصرح الذي تمثله او بقطع الشجرة التي تجسد روحها. وقد تحدثت الاساطير اليونانية عن وجود عدة أنواع من الحوريات منها ما كان يعيش في البحر ومنها ما كان يعيش في أعالي البحار وبعضها كان مجنحا.

الحورية البحرية هي نوع من أنواع الحوريات، كانت تعيش في البحار وهي على هيئة نصف انسان ونصف سمكة، بحيث يمتلك نصفها العلوي مقومات الانسان الكاملة بينما يتكون نصها السفلي من ذيل سمكة مغطى بالحراشف ولها زعانف تساعدها على السباحة والغوص كما انها قادرة على العيش والتنفس تحت الماء بكل سهولة.

ورد ذكر حوريات البحر في الادب العربي باسم ابنة البحر او عروسة البحر او ابنة الماء او خيلان، وكل هذه المسميات هي لكائن بحري يكون في الغالب أُنثى يكون نصفها العلوي انساني بينما تمتلك ذيل سمكة غاية في الجمال، وقد ذكرت ابنة البحر في روايات الف ليلة وليلة الأسطورية .

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