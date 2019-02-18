وفاءً لذكرى الشهيد د. حسين مروة/ بقلم: شاكر فريد حسن

طوبى لك أيها العظيم

الشيخ الجليل

شهاب الفكر

وشهيد الحرية

في ذكرى استشهادك

لقد مزق جسدك الأشرار

بالرصاص

واغتالك أعداء التقدم

والكلمة

والحضارة

بكاتم الصوت

لكنهم لن يغتالوا فكرك

فقد حملت دمك على كفك

وروحك على راحتك

ومضيت إلى الأمجاد السماوية

عطاؤك على المدى

في حياتك وموتك

نهرًا فياضًا

ننهل من معينه

ونرتوي من ينابيعه

عشت متواضعًا

شامخًا فكرًا وخلقًا

كأرز لبنان

ونخيل العراق

وكنت مثقفًا عضويًا

مستنيرًا

صاحب موقف

أعطيت بلا حدود

دون ضجيج واستعلاء

وخضت معارك الثقافة

والحضارة

ولم تساوم لا على الفكر

ولا القيم

ولا المبادئ

كنت طليعيًا في النقد

والأدب

مخلصًا لرسالة الفكر

عقلانيًا

متعمقًا

وفيًا لا مراوغًا

ولا منتهزًا

إرثك خالد

واسمك كتبناه بالحناء

على صخرة الابداع

والالتزام

ويكفيك فخرًا إنك

أبقيت لنا ارثك الكبير

" النزعات المادية في الفلسفة الاسلامية "

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