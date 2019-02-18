اعتقال مشتبه من الطيبة الزعبية بإطلاق النار على سيارة مواطن في كفرمصر

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بساعات صباح اليوم، في كفرمصر تمّ إطلاق عيارات نارية باتّجاه سيارة مواطن من سكان البلدة، هذا وهرع أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات وتمّ اعتقال مشتبه (22 عامًا) من سكان الطيبة الزعبية، وسيمثل المشتبه أمام محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقاله" وفقًا للبيان.
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