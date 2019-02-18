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كل العرب وادي عارة أخبار محاكم وجنائيات اندلاع حريق بسيارة مواطن من وادي سلامة

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اندلاع حريق بسيارة مواطن من وادي سلامة
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وادي عارة

اندلاع حريق بسيارة مواطن من وادي سلامة والشرطة تحقق حول شبهات الإضرام المتعمّد

تمّ صباح اليوم الاثنين إضرام النيران بسيارة مواطن من سكان وادي سلامة، هذا ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ صباح اليوم الاثنين إضرام النيران ب سيارة مواطن من سكان وادي سلامة، هذا ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة، وفحص شبهات الإضرام المتعمّد" وفقًا للبيان.

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