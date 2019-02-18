اندلاع حريق بسيارة مواطن من وادي سلامة والشرطة تحقق حول شبهات الإضرام المتعمّد

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ صباح اليوم الاثنين إضرام النيران ب سيارة مواطن من سكان وادي سلامة، هذا ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة، وفحص شبهات الإضرام المتعمّد" وفقًا للبيان.

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