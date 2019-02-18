المحامي عمران خطيب يتعرض لاعتداء ويصفه بالعمل الاجرامي المنظم

عمران خطيب:

ليست المرة الاولى التي أتعرض لها للاعتداء من الشخص ذاته ، حيث كان قد تم الاعتداء علي قبل حوالي السنتين

تعرض المحامي عمران خطيب، مساء امس الاحد لضرب مبرح من قبل شخص معروف له، حيث اصيب بكدمات وجراح نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج .



المحامي عمران خطيب

هذا وعلم موقع كل العرب من مصادر شرطية انه تم تقديم شكوى من قبل المحامي خطيب بهذا الصدد فيما وجه المحامي خطيب اتهاماً لشخصية معروفة في الوسط العربي ذاكرًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها للاعتداء من الشخص ذاته ، حيث كان قد تم الاعتداء عليه قبل حوالي السنتين. ووصف المحامي عمران خطيب هذا الاعتداء "بالعمل الاجرامي من قبل عصابة منظمة " على حد تعبيره.

من جانبها قالت الشرطة: "قدمت شكوى ضد نجل رئيس البلدية والشرطة تسعى من اجل اعتقاله والتحقيق معه".

هذا واستنكر المحامون والمحاميات العرب في نزاهة المهنة وحقوق الانسان في نقابة المحامين حادثة العنف هذه قائلين: "نستنكر جريمة الاعتداء النكراء على الزميل المحامي عمران خطيب ونطالب الشرطة بمحاسبة المعتدي وتأمين الحماية لزميلنا ولكل محام يتعرض للتهديد خلال مزاولة عمله وبخصوص عمله" كما قالوا.

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