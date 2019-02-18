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اعتقال مشتبهين من النقب بالتّجارة بالأسلحة والمخدرات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تواصل الشرطة نشاطاتها للحد من حيازة الأسلحة والتجارة بها، حيث أكّدت الشرطة إن نضال الشرطة مع كل هذه الجرائم المتعلقة بالتجارة غير قابل للتفاوض، وتستخدم الشرطة الإسرائيلية مجموعة متنوعة من الوسائل العلنية والسرية في نشاطاتها المستمرة. هذا وقد سمح بالنشر أنّه، بعد نشاطات سريّة استمرّت لفترة عام كامل، عمل فيها شرطي كعميل سري اشترى فيه أسلحة ومخدرات، بدأت عملية واسعة النطاق صباح اليوم الاثنين خلالها تمّ اعتقال العشرات من المشتبهين بالتجارة بالأسلحة والمخدرات، حيث أكّد أفراد الشرطة بأنّ هذه العملية فريدة ومعقّدة".

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