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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم

رياضة وشبابSports

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
8

حيفا
غائم جزئ
8

ام الفحم
غيوم متناثره
10

القدس
غيوم متناثره
11

تل ابيب
غيوم متناثره
11

عكا
غائم جزئ
8

راس الناقورة
غيوم متفرقة
9

كفر قاسم
غيوم متناثره
11

قطاع غزة
مطر خفيف
9

ايلات
غائم جزئ
9
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم

مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم الاثنين 18.2.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإسباني

أتليتيكو بلباو - ويسكا

الدوري الإيطالي

بولونيا - روما
الدوري الألماني
بو روسيا دورتموند - نورنبيرج

وأما في اسرائيلي، إليكم مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي:

الدرجة العليا – الأسبوع 23

هبوعيل بئر السبع 21:00 بيتار القدس (الاثنين) في بئر السبع
الدرجة الممتازة – الأسبوع 24

هبوعيل كفار سابا 19:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الاثنين) في كفار سابا
هبوعيل العفولة 19:00 هبوعيل أشكلون (الاثنين) في العفولة 
مكابي الاخاء الناصرة 19:00 هبوعيل رمات جان (الاثنين) في عيلوط

الدرجة الأولى – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية

مكابي تسور شالوم 14:30 هبوعيل أم الفحم (الاثنين) في كريات آتا
عيروني طبريا 15:00 نادي شبيرا حيفا (الاثنين) في طبريا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل أزور 15:00 هبوعيل كفار شليم (الاثنين) في أزور

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

نادي كفر كنا 15:00 مكابي نحف (الاثنين) في كفر كنا

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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم
مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

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