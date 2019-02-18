اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم الاثنين 18.2.2019، وهي على النحو التالي:
الدوري الإسباني
أتليتيكو بلباو - ويسكا
الدوري الإيطالي
بولونيا - روما
الدوري الألماني
بو روسيا دورتموند - نورنبيرج
وأما في اسرائيلي، إليكم مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي:
الدرجة العليا – الأسبوع 23
هبوعيل بئر السبع 21:00 بيتار القدس (الاثنين) في بئر السبع
الدرجة الممتازة – الأسبوع 24
هبوعيل كفار سابا 19:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الاثنين) في كفار سابا
هبوعيل العفولة 19:00 هبوعيل أشكلون (الاثنين) في العفولة
مكابي الاخاء الناصرة 19:00 هبوعيل رمات جان (الاثنين) في عيلوط
الدرجة الأولى – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية
مكابي تسور شالوم 14:30 هبوعيل أم الفحم (الاثنين) في كريات آتا
عيروني طبريا 15:00 نادي شبيرا حيفا (الاثنين) في طبريا
المنطقة الجنوبية
هبوعيل أزور 15:00 هبوعيل كفار شليم (الاثنين) في أزور
الدرجة الثانية – الأسبوع 22
المنطقة الشمالية "أ"
نادي كفر كنا 15:00 مكابي نحف (الاثنين) في كفر كنا
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