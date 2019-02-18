اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم واسرائيل اليوم

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم الاثنين 18.2.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإسباني



أتليتيكو بلباو - ويسكا

الدوري الإيطالي



بولونيا - روما

الدوري الألماني

بو روسيا دورتموند - نورنبيرج



وأما في اسرائيلي، إليكم مباريات اليوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي:

الدرجة العليا – الأسبوع 23

هبوعيل بئر السبع 21:00 بيتار القدس (الاثنين) في بئر السبع

الدرجة الممتازة – الأسبوع 24

هبوعيل كفار سابا 19:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الاثنين) في كفار سابا

هبوعيل العفولة 19:00 هبوعيل أشكلون (الاثنين) في العفولة

مكابي الاخاء الناصرة 19:00 هبوعيل رمات جان (الاثنين) في عيلوط

الدرجة الأولى – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية

مكابي تسور شالوم 14:30 هبوعيل أم الفحم (الاثنين) في كريات آتا

عيروني طبريا 15:00 نادي شبيرا حيفا (الاثنين) في طبريا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل أزور 15:00 هبوعيل كفار شليم (الاثنين) في أزور

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

نادي كفر كنا 15:00 مكابي نحف (الاثنين) في كفر كنا



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