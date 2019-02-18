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اعتقال مشتبهين من النقب بالتّجارة بالأسلحة والمخدرات
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بعد عام من التحقيقات السرية سمح بالنشر: اعتقال مشتبهين من النقب بالتّجارة بالأسلحة والمخدّرات

سمح بالنشر، بعد نشاطات سريّة، عمل فيها شرطي كعميل سري اشترى فيه أسلحة ومخدرات، بدأت عملية واسعة النطاق خلالها تمّ اعتقال العشرات

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أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تواصل الشرطة نشاطاتها للحد من حيازة الأسلحة والتجارة بها، حيث أكّدت الشرطة إن نضال الشرطة مع كل هذه الجرائم المتعلقة بالتجارة  غير قابل للتفاوض، وتستخدم الشرطة الإسرائيلية مجموعة متنوعة من الوسائل العلنية والسرية في نشاطاتها المستمرة. هذا وقد سمح بالنشر أنّه، بعد نشاطات سريّة استمرّت لفترة عام كامل، عمل فيها شرطي كعميل سري اشترى فيه أسلحة ومخدرات، بدأت عملية واسعة النطاق صباح اليوم الاثنين خلالها تمّ اعتقال العشرات من المشتبهين بالتجارة بالأسلحة والمخدرات، حيث أكّد أفراد الشرطة بأنّ هذه العملية فريدة ومعقّدة".


تصوير الشرطة

وأضاف البيان: "وكجزء من نشاطات الشرطة، قامت الوحدة المركزية في النقب منذ عام بتشغيل شرطي كعميل سري باسم "فينيكس"، الذي نجح في كسب ثقة التجار، هذا وبفضل العميل السري ووسائل تكنولوجية عديدة تم استخدامها تمّكّنت وحدة اليكار في النقب من جمع الأدلّة، ضد عشرات المشتبهين في المجتمعات البدوية بجرائم تتعلّق بالتّجارة بالمخدرات والاسلحة، ومخالفات غير مشروعة ضد القانون. خلال عملية طويلة ومعقدة ، اكتسب الشرطي ، الذي كان يعمل كعميل سري ، ثقة المشتبهين من خلال صفقات المخدرات التي تم فيها شراء القنب (الكنابس) ومخدر الكوكائين بكميات ليست للاستهلاك الشخصي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الشواقل. وبالاضافة إلى ذلك تمكّن العميل من شراء أسلحة، بعضها زُعم أنّها أحضرت من الأراضي الفلسطينية،  قام العميل بشراء أسلحة مختلفة - بنادق هجومية من نوع M16 وثلاثة مسدسات وثلاثة أسلحة من نوع Carl-Gustav.

الليلة الماضية تمّ إصدار قرار بفتح التحقيقات لتصبح علنية، فقام العشرات من أفراد الشرطة، بمساندة شرطة حرس الحدود وجنود من المنطقة الجنوبية، باقتحام منازل المشتبهين، وهم من سكان المجتمع البدوي في النقب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا، وتمّ التحقيق مع المشتبهين في مركز الشرطة وخلال اليوم سيمثل بعض المشتبهين أمام محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية".

ومن الجدير بالذكر، أنه خلال العامين الماضيين فقط ، تم ضبط 192 قطعة سلاح غير قانونية وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد المشتبهين بما في ذلك تقديم لوائح اتهام. في عام 2017 ، تم ضبط 111 قطعة سلاح غير قانونية واما الباقي ضبط خلال عام 2018. "مكافحة هذه الظاهرة تتطلب منا العمل باستمرار بطرق مبتكرة ، في جمع الأدلة وتقديم الجناة إلى العدالة" ، قيل في الشرطة.

مرفق أمر حظر نشر لأي معلومة قد تكشف هوية العميل السري، صورته، عنوانه، او معلومات عن أبناء عائلته او اي معلومة أخرى قد تكشف هويته. امر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 ايام حتى يوم 23.2" إلى هنا نصّ البيان.

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أسلحة مخدرات اعتقال
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