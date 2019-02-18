تطمح لكسر الروتين، عليك البدء بمشاريع جديدة لتغيير نمط حياتك.
عاطفيًا: دلل حبيبتك ولا تبخل عليها من حبك وعاطفتك اللامحدودة.
مهنيًا: ستحقق النجاح الباهر إذا واصلت تحركاتك بشكل جيد
صحيًا: انت تتناول الحلويات بكثرة، عليك التقليل منها.
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