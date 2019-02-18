اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي النجمة الأردنية زين عوض ضيفة برنامج أمير الشعراء

فنانين

النجمة الأردنية زين عوض ضيفة برنامج أمير الشعراء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
8

حيفا
غيوم متناثره
6

ام الفحم
غيوم متفرقة
9

القدس
غيوم متفرقة
10

تل ابيب
غيوم متفرقة
10

عكا
غيوم متناثره
6

راس الناقورة
غيوم متناثره
6

كفر قاسم
غيوم متفرقة
10

قطاع غزة
مطر خفيف
9

ايلات
سماء صافية
9
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النجمة الأردنية زين عوض ضيفة برنامج أمير الشعراء

أطلت الفنانة الأردنية زين عوض على شاشة قناة الإمارات كضيفة على برنامج أمير الشعراء غنت فيها وعزفت وصنعت طقسا شاعريا أضيف إلى الجو الساحر الذي يوفره البرنامج.


زين عوض

أطلت الفنانة الأردنية زين عوض على شاشة قناة الإمارات كضيفة على برنامج أمير الشعراء غنت فيها وعزفت وصنعت طقسا شاعريا أضيف إلى الجو الساحر الذي يوفره البرنامج.

وفي تصريحات خاصة قالت زين الشهيرة بلقب وجه الأردن المشرق، إنها سعيدة جدا لمشاركتها في برنامج جماهيري وكبير كأمير الشعراء متمنية أن تكون قد أوصلت رسالة للجمهور تعبر فيها عن أهمية الشعر والغناء وكل ما يتعلق بروح الإنسان. وأضافت زين:"ظهوري في هذا البرنامج نقلة نوعية لي في مسيرتي ومشواري الفني سأحصد نتيجتها لاحقا وواثقة من النجاح وبخاصة في برنامج لم يضف لمن شاركوه فيه إلا النجاحات.

وأبدت إعجابها بطبيعة البرنامج الذي يسند اللغة العربية ويرسخها الأمر الذي نعاني منه كعرب تجاه لغتنا على حد تعبيرها، لافتة إلى حاجة كل بلد عربي لبرامج من هذا النوع. وغنت زين وعزفت على المسرح قصيدة "اغضب" لنزار قباني وألحان حلمي بكر وتنسيق فايز السعيد وهي ال أغنية التي أدتها قبل سنوات أصالة نصري.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
زين عوض
النجمة الأردنية زين عوض ضيفة برنامج أمير الشعراء
أطلت الفنانة الأردنية زين عوض على شاشة قناة الإمارات كضيفة على برنامج أمير الشعراء غنت فيها وعزفت وصنعت طقسا شاعريا أضيف إلى الجو الساحر الذي يوفره البرنامج.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab