حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا واحتمال تساقط أمطار في بعض المناطق

الاثنين /02/201918: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والوسطى والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



صورة توضيحية

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى صاف وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع فوق بعض المناطق.

الثلاثاء 2019/02/19: يكون الجو غائما جزئيا ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2019/02/20 : يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2019/02/21 : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .