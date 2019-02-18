ديمبيلي : ميسي لاعب عظيم وعلينا الحذر من ليون

أشاد ديمبيلي بزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ، مؤكداً بأنه لاعب عظيم ويجعل كل شيء سهل ، حيث أنك لا تحتاج سوى منحه الكرة ليقوم بكل شيء

شدد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي على خطورة فريقه ليون الفرنسي على فريقه برشلونة ، قبل يوم واحد على المواجهة التي تجمع الفريقان.

ويلعب برشلونة مساء الثلاثاء أمام ليون ، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.وقال ديمبيلي قبل المباراة “المنافس قوي والفوز عليه في ملعبه يعتبر صعباً ، لقد فازوا على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ، ولذلك علينا أن نحذر منهم”.

وأضاف “المباراة لن تكون سهلة ، تحدثت مع صامويل أومتيتي ، وسألته عنهم ، قال لي أن علينا الحذر”.وتطرق اللاعب الفرنسي في حديثه إلى إصابته ، لافتاً إلى أنها جائت في أفضل فتراته خلال شهر نوفمبر ، وعن التواجد في مقاعد البدلاء قال “الأمر طبيعي لأن الجميع يمر بفترة صعبة”. وأشاد ديمبيلي بزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ، مؤكداً بأنه لاعب عظيم ويجعل كل شيء سهل ، حيث أنك لا تحتاج سوى منحه الكرة ليقوم بكل شيء.

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