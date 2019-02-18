اليوم: المتصدر هبوعيل أم الفحم في ضيافة تسور شالوم ضمن الأسبوع 20

يعود قلب الدفاع نداف مونيس الى تشكيلة الفحماويين، حيث غاب عن المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل أبناء زلفة
يحل متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم ضيفا في مباراته الخارجية على فريق مكابي تسور شالوم، اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب كريات آتا ضمن ختام مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.
هذا، ويعود قلب الدفاع نداف مونيس الى تشكيلة الفحماويين، حيث غاب عن المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل أبناء زلفة، والتي آلت الى التعادل بهدفين لكل منهما، بسبب ابعاده في المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.
وفي المعسكر الفحماوي يأملون أن يسترد الفريق عافيته بعد تعادلين متتاليين، حيث أكدوا على أن الأمور متعلقة بلاعبيهم على العودة الى المسار الصحيح.
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