ادارة الاخاء تحدد 10 شيكل قيمة قيمة تذكرة الدخول أمام رمات جان

يبحث النصراويون عن مواصلة جمع النقاط مع المدرب موطي ايفانير ومساعده وسام خليلية، حيث يؤكد مسؤولوه على أنه في تحسن مسمر منذ تولي ايفانير المنصب
يخوض فريق مكابي الاخاء الناصرة مباراة بيتية أمام فريق هبوعيل رمات جان، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين – تاسع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وأعلنت الادارة النصراوية عن تخصيص مبلغ 10 شيكل فقط ثمنا للتذكرة الواحدة، في خطوة منها لتشجيع اكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور والمساندة.
ويبحث النصراويون عن مواصلة جمع النقاط مع المدرب موطي ايفانير ومساعده وسام خليلية، حيث يؤكد مسؤولوه على أنه في تحسن مسمر منذ تولي ايفانير المنصب، حتى أن آماله قائمة بالمشاركة في البلي أوف العلوي، وليس فقط الابتعاد عن قاع اللائحة الملتهب، علما أنه حقق انتصارين متتاليين، آخرهما على فريق هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل لا شيء سجلهما الوافد الجديد ألون بوزورجي.
كما يعوّل النصراويون كثيرا على قدرات الوافد الجديد المهاجم علي كنانة، حيث أكدوا على أنه يتمتع بقدرات فنية عالية، ويمكن أن يستفيد الفريق كثيرا من قدراته.
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