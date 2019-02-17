اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الشمالي أخبار محاكم وجنائيات باقة الغربية: اصابة شاب باطلاق نار

أخبارNews & Politics

باقة الغربية: اصابة شاب باطلاق نار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
2

حيفا
مطر خفيف
14

ام الفحم
سماء صافية
9

القدس
سماء صافية
11

تل ابيب
سماء صافية
11

عكا
مطر خفيف
14

راس الناقورة
غيوم متفرقة
2

كفر قاسم
سماء صافية
11

قطاع غزة
غائم جزئ
7

ايلات
سماء صافية
6
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الشمالي

باقة الغربية: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

اصيب مساء الاحد، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

اصيب مساء الاحد، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا ووصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق لا سيما ان الخلفية غير واضحة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
باقة الغربية
القدس: السلطات الاسرائيلية تقفل باب الرحمة
وضعت السلطات الاسرائيلية، يوم الأحد، سلسلة حديدية وقفلا على الباب الخارجي لباب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب لوكالة معا أن اتصالات مكثفة وجادة تجري بين أعلى المستويات في

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab