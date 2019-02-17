باقة الغربية: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

اصيب مساء الاحد، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا ووصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق لا سيما ان الخلفية غير واضحة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.
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