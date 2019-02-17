نتنياهو اجتمع مع وزير خارجية المغرب

كشفت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع سراً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش مشاركتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن نتنياهو ناقش مع بوريطة تطبيع العلاقات، والملف النووي ال إيران ي، وانه (نتنياهو) حاول إقناع وزير الخارجية المغربي بتوجيه دعوة له لزيارة المغرب إلا أنه لم يكن هناك رد إيجابي من بوريطة.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر، مبيناً أنه لا يعلق على أي أنباء تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية السرية مع أي من الدول.

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