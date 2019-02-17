منصور دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" عقدت اليوم الأحد 17 شباط 2019 لأول مرة منذ عدة أسابيع جولة مفاوضات بين مركبات القائمة المشتركة؛ الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية والتجمع الوطني والعربية للتغيير.واتسمت الجولة - التي تواصلت عدة ساعات في أحد فنادق مدينة الناصرة - بأجواء إيجابية وبروح المسؤولية للحفاظ على القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة".

وقال سكرتير الجبهة منصور دهامشة: جرى لقاء قصير في بلدية الناصرة. حيث أكد الحاضرون على أهمية الحفاظ على القائمة المشتركة. ثم توجّه مندوبو الأحزاب إلى أحد الفنادق في المدينة، حيث جرت المفاوضات. وستتواصل الاتصالات واللقاءات بين المركبات الأربعة في الأيام القريبة.وأضاف دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية، ونرحّب بالتفاف الجميع حول هذا الموقف الوحدوي المسؤول. وموقفنا كان ولم يزل ضرورة الحوار وتذليل العقبات عبر جلوس المركبات الأربعة إلى طاولة المفاوضات".

إقرا ايضا في هذا السياق: