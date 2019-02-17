ناينجولان يقود إنتر ميلان لفوز صعب على سامبدوريا

حقق إنتر ميلان فوزاً صعباً ومستحقاً على حساب سامبدوريا في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1.



الربع الأخير من المباراة شهد كل الإثارة وذلك بعد انقضاء أكثر من 70 دقيقة من المباراة دون تسجيل أي من الفريقين، ولكن انتهى هذا الأمر بعد هدف دامبروزيو والذي جاء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.وتعادل مانولو جابياديني سريعاً لصالح سامبدوريا في الدقيقة 76 قبل أن يعيد ناينجولان التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة 79 وهو ما ضمن الإنتصار للنيراتزوري.

فوز إنتر ميلان يرفع رصيد النيراتزوري لـ 46 نقطة في المركز الثالث بينما يتجمد رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز العاشر.وفي لقاءات أخرى اليوم في الدوري الإيطالي، استطاع فيورنتينا تحقيق الفوز على سبال بنتيجة 4-1، جنوى على لاتسيو بنتيحة 2-1، إمبولي على ساسولو بثلاثية نظيفة وأودينيزي على كييفو فيرونا بهدف نظيف.

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