مازن غنايم: في نهاية المطاف لن يجازف أي حزب بخوض الإنتخابات لوحده

قال المرشح الثالث في قائمة التجمع ل انتخابات الكنيست مازن غنايم في حديثه لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب خلال مهرجان افتتاح الحملة الانتخابية في سخنين مساء الاحد:"التجمع الوطني الديموقراطي، هو حزب قوي ولكن ابناء شعبنا يريدون القائمة المشتركة والجميع يدعونا للوحدة، ويجب تكرار هذه التجربة وكان يجب اصلاح الاخفاقات والاستمرار بالانجازات لهذه القائمة، ونحن على بعد عدة ايام على تسليم القوائم، والجميع يترقب ما سيحصل، ونحن من اجل مصلحة تنازلنا كثيرا والمشكلة ليست مشكلة التجمع ".

واضاف:" يجب على كافة الاحزاب التنازل من اجل اكمال الطريق بالقائمة المشتركة، فنحن ابناء شعب واحد، والتاريخ سيحاسب، وانا مؤمن في نهاية المطاف لن يقوم أي حزب بالمجازفة وخوض الإنتخابات لوحده".

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