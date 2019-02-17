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اصابة جندي اسرائيلي و9 شبان فلسطينيين على حدود غزة
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اصابة جندي اسرائيلي و9 شبان فلسطينيين على حدود غزة وقصف مواقع لحماس

أعلنت مصادر طبية اصابة تسعة شبان برصاص قوات الجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.بينما اعلن الجيش الاسرائيلي اصابة احد جنوده بجروح وصفت بالطفيفة بشظايا قنبلة القيت على حدود غزة.

 

أعلنت مصادر طبية اصابة تسعة شبان برصاص قوات الجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.بينما اعلن الجيش الاسرائيلي اصابة احد جنوده بجروح وصفت بالطفيفة بشظايا قنبلة القيت على حدود غزة.

وأطلق الجيش النار على مئات الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع.ونقل الجرحي الى المشفى الاندويسي بجباليا ووصف جراح احدهم بالخطيرة.ودوت انفجارات عنيفة ضمن نشاط وحدة الارباك الليلي اضافة الى اصوات صافرات يطلقها الشباب قرب الحدود.
واستأنفت وحدة الارباك الليلي عملها منذ ثلاثة اسبابيع بعد تعثر جهود التهدئة.وزعمت قوات الجيش ان الشبان القوا عدة عبوات ناسفة" محلية الصنع" باتجاه الجنود قرب السياج.
وجاء من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي:" قصفت دبابات جيش الدفاع موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة ردًّا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة ألقيت باتجاهه".

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