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انطلاق دورة الكتابة الابداعية في كفرمندا
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شفاعمرو والقضاء

انطلاق دورة الكتابة الابداعية في المكتبة العامة - كفرمندا

انطلقت ورشة الكتابة الإبداعية في المكتبة العامة في كفرمندا بدعم من وزارة الثقافة ، للسنة الثالثة على التوالي باشتراك طلاب من مدارس الابتدائية، بحضور مدير المكتبة العامة إبراهيم ضراغمة، الذي رحب بالطلاب وأشاد بانضمامهم للدورة واهميتها ، وا

 

انطلقت ورشة الكتابة الإبداعية في المكتبة العامة في كفرمندا بدعم من وزارة الثقافة ، للسنة الثالثة على التوالي باشتراك طلاب من مدارس الابتدائية، بحضور مدير المكتبة العامة إبراهيم ضراغمة، الذي رحب بالطلاب وأشاد بانضمامهم للدورة واهميتها ، واشار الى دور المكتبة العامة الريادي في نشر الثقافة وتشجيع المطالعة وتقديم خدمات مجانية للجمهور الواسع ، توجت الدورة الاولى بإصدار قصة للأطفال بعنوان " مغارة الديناصور العجيبة " الصادرة عن أ. دار الهدى ، وتوجت الدورة الثانية بإصدار قصة للأطفال بعنوان "الكوكب الضائع" الصادرة عن أ.دار الهدى ، بدعم من وحدة الشبيبة في المجلس المحلي ، تهدف الدورة: تطوير الأدوات الكتابة لدى الطلاب، وغرس حب القراءة والكتابة لدى الطلاب، وصقل مواهب الطلاب الإبداعية تعزيز مكانة اللغة العربية، والتعرف على أنواع الأدب، وعلى والأدباء المحليين والعالميين وتعزيز التعاون مع المدارس، وتقوية علاقة القارئ بالمكتبة العامة ، العمل على اصدار قصة مشتركة للأطفال، يقوم بإرشاد الطلاب خلال الدورة المربي والأديب سهيل عيساوي .

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