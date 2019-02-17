حرفيش: اصابة رجل وابنه (55 و27 عاما) خلال شجار​

افاد المتحدث باسم مستشفى الجليل الغربي في نهاريا:" وصل مساء الاحد، الى غرفة الطوارئ في مستشفى نهاريا اب وابنه (55 و27 عاما) من بلدة حرفيس، بعد اصابتهما بجراح طفيفة خلال شجار".
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