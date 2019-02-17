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حرفيش: اصابة رجل وابنه (55 و27 عاما) خلال شجار​
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الجليل الاعلى

حرفيش: اصابة رجل وابنه (55 و27 عاما) خلال شجار​

افاد المتحدث باسم مستشفى الجليل الغربي في نهاريا: وصل مساء الاحد، الى غرفة الطوارئ في مستشفى نهاريا اب وابنه (55 و27 عاما) من بلدة حرفيس، بعد اصابتهما بجراح طفيفة خلال شجار".

افاد المتحدث باسم مستشفى الجليل الغربي في نهاريا:" وصل مساء الاحد، الى غرفة الطوارئ في مستشفى نهاريا اب وابنه (55 و27 عاما) من بلدة حرفيس، بعد اصابتهما بجراح طفيفة خلال شجار".

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