اتفاق بين حزبي افق جديد والحق والاصلاح لخوض الانتخابات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" التحركات الحثيثة التي تبذل في الايام الاخيرة عشية اقتراب الموعد النهائي لتقديم قوائم ال انتخابات يوم 21 من الشهر الجاري، اسفرت عن بلورة اتفاق نهائي بين حزبي "افق جديد" بقيادة المهندس سلمان ابو احمد وحزب "الحق والاصلاح" بقيادة الشيخ عبد السلام قشوع .هذا وافادت مصادر مقربة من قيادة الحزبين بأن الحلبة الانتخابية ستشهد في اليومين القريبين الاعلان عن التوقيع مع حزب اخر لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة كقوة انتخابية رائدة لتحقيق طموحات الشارع العربي بعيدا عن التحزبات والمصالح ذات النزعة الشخصية".