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كل العرب سخنين والمنطقة أخبار اخبار الكنيست سخنين: حزب التجمع يفتتح حملته لانتخابات الكنيست

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سخنين: حزب التجمع يفتتح حملته لانتخابات الكنيست تصوير: -
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سخنين والمنطقة

مطانس شحادة: المفاوضات مع الاحزاب مستمرة واذا ما اجبرنا سنخوض الانتخابات لوحدنا

بمشاركة واسعة، نظم اليوم في قاعة الرويال بمدينة سخنين، مهرجان افتتاح الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي للانتخابات البرلمانية .

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بمشاركة واسعة، نظم اليوم في قاعة الرويال بمدينة سخنين ، مهرجان افتتاح الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي لل انتخابات البرلمانية .
وأكّد التجمع في بيانه على التمسك بالقائمة المشتركة وبالوحدة الوطنية، خاصة بعد سن "قانون القومية" وتنامي العنصرية ومخططات الهدم والترحيل، وفي ظل "صفقة القرن" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.وأشار البيان إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة للقائمة المشتركة عام 2015، فهي أكثر إلحاحًا وأكثر أهمية عام 2019".وبدا الطاقم الانتخابي المركزي، برئاسة رئيس التجمع، النائب د. جمال زحالقة العمل، وأقيمت الطواقم الفرعية الخاصة بالانتخابات ومنها الطاقم التنظيمي والطاقم الإعلامي وطاقم الإدارة المالية. وبدأت فروع التجمع المختلفة استعداداتها للانتخابات عبر تشكيل طواقم العمل وإجراء اتصالات مع قوى وهيئات وشخصيات داعمة للتجمع.

وكان حزب التجمع قد انتخب خمسة مرشحين هم: المرشح الأول، د. إمطانس شحادة، الأمين العام للتجمّع وهو محاضر وباحث في موضوع الاقتصاد السياسي.المرشحة الثانية، هبة يزبك، عضو المكتب السياسي للتجمع وناشطة وباحثة في قضايا المرأة.المرشح الثالث، مازن غنايم، الذي كان سابقًا مدير فريق اتحاد أبناء سخنين ورئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات ال محلية العربية في البلاد.المرشح الرابع، محمد إغبارية، عضو اللجنة المركزية للتجمع وهو صيدلاني في مهنته.المرشح الخامس، د. وليد قعدان، ناشط سياسي وطبيب أطفال.
وقال المرشح الاول في قائمة التجمع الدكتور مطانس شحادة في حديثة لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب:" لغاية الان المفاوضات مع كافة الاحزاب مستمرة ويبقى هدفنا المركزي هو الحفاظ على القائمة المشتركة، ونحن سجتمع ايضا غدا ونأمل التوصل الى اتفاق وسنعمل على ذلك حتى الدقيقة التسعين والامور غير ميؤس منها".
واضاف مطانس شحادة:" التجمع هو القادر على الايصال بين جميع الاحزاب وهنالك اشكاليات وعقبات ونأمل التوصل الى صيغة معينة مع الجبهة والاسلامية، فالعربية للتغيير قررت خوض الانتخابات لوحدها، وهنالك خيار اخر هو الذهاب للانتخابات في قائمتين ولكن يبقى الخيار الاول هو القائمة المشتركة واذا ما اجبرنا على ذلك سنذهب لوحدنا ونحن لا نفضل ذلك".
وتابع:" نحن ننطلق بقوة من خلال هذا المهرجان وسنبث للجميع اننا نريد وحدة والحفاظ على القائمة المشتركة ويجب العمل من اجل الشعب وتحمل المسؤولية فنحن في مرحلة صعبة".

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