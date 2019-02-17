ادارة صندوق المرضى كلاليت تعد بتعيين عرب بمناصب إدارية رفيعة بعد توجه المحامي مراد مفرع

في أعقاب قيام صندوق المرضى العام (كلاليت) مؤخرًا بتعيين عدد من الأشخاص بمناصب إدارية رفيعة من بينها مدراء للواء دان – بيتح تكفا ولواء حيفا والجليل الغربي ولواء الشمال، بالإضافة الى مدير للمركز الطبي بيت ريفكا ومدير قسم خدمات الجمهور ومدير تسويق، توجه المحامي مراد مفرع برسالة عاجلة الى البروفيسور ايهود دافيدسون مدير عام صندوق المرضى مطالبًا إياه بالعمل على دمج شخصيات عربية في الهيئات الإدارية لصندوق المرضى، خاصةً وان جميع التعيينات الجديدة كانت لشخصيات من المجتمع اليهودي.

وجاء في رسالة المحامي مراد مفرع:"بعد فحص عميق اجريته تبين ان أبناء المجتمع العربي لا يحظون بتمثيل مناسب لهم من خلال المناصب الإدارية الرفيعة على الرغم من أن نسبة العرب المنتمين الى صندوق المرضى كلاليت يصل نحو 70%، ومن المستهجن عدم إختيار أي عربي في المناصب التي تم تعيينها مؤخرًا مع أن عددًا من المرشحين الذين تقدموا الى هذه المناصب كانوا من المجتمع العربي، وهذا الأمر الذي زاد الفجوة ما بين نسبة العرب المنتمين الى كلاليت ونسبة الإداريين العرب في صندوق المرضى الأمر الذي يدعو الى التساؤل عن الأسباب!".

وتابع:"أطالب حضرتكم بإجراء تعديلات في القرارات والإعلان عن تعيين مرشحين عرب في مراكز صنع القرار".

من جانبها رد المستشار القضائي لصندوق المرضى المحامي ايال زليخا على رسالة المحامي مراد مفرع:"ان صندوق المرضى العام كلاليت يعمل دومًا من اجل منح المجتمعات المختلفة احقية في التمثيل في المناصب الإدارية المختلفة، وذلك من خلال الشعور بالمسؤولية والإعتراف وأهمية الأمر وليس من منطلق القوانين الملزمة، بما في ذلك بالنسبة للمجتمع العربي بحيث تقرر يوم 11.02.2019 في جلسة مجلس الإدارة على ان تعمل إدارة صندوق المرضى على البحث عن موظفين مميزين من المجتمع العربي من اجل تدريبهم في اطر سعيًا لدمجهم في مناصب إدارية رفيعة".



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