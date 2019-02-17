مصادر: 3 أحزاب طالبت الجبهة بالتنحي عن الرئاسة خلال اجتماع الرباعية ولا تفاهمات حول توزيع المقاعد

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المشكلة ليست فقط رئاسة القائمة المشتركة انما ايضًا توزيع المقاعد، فقضية التقسيم هي إشكالية أساسية وكبيرة ولم تتوصل الأحزاب اليوم الى مجرد التفاهمات اليوم

كل حزب متمسك بمطالبه وعلى ما يبدو أن أي منهم لن يقدم تنازلات

الإشكالية الأخرى بعد توزيع المقاعد هي قضية رئاسة القائمة إذ ان المركبات الثلاثة وهي الحركة الإسلامية والعربية للتغيير والتجمع طالبوا الجبهة بشكل واضح وصريح بالتنحي عن الرئاسة

قال مصدر لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن اجتماع سكرتارية الأحزاب انفضّ مساء اليوم دون التوصل الى اتفاقات معينة او تفاهمات سوى الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى يوم غدٍ الإثنين كمحاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق بشأن القائمة المشتركة. وشارك في الإجتماع كل من د. منصور عباس ومنصور دهامشة واسامة السعدي ود. إمطانس شحادة.

وبحسب المصدر المطلع:"ان المشكلة التي تكمن في تعثر المفاوضات والتوصل الى تفاهمات وحلول ليس فقط رئاسة القائمة المشتركة انما ايضًا توزيع المقاعد، فقضية التقسيم هي إشكالية أساسية وكبيرة ولم تتوصل الأحزاب اليوم الى مجرد التفاهمات اليوم، لأن كل حزب متمسك بمطالبه وعلى ما يبدو أن أي منهم لن يقدم تنازلات".

وتابع المصدر: “والإشكالية الأخرى بعد توزيع المقاعد هي قضية رئاسة القائمة إذ ان المركبات الثلاثة وهي الحركة الإسلامية والعربية للتغيير والتجمع طالبوا الجبهة بشكل واضح وصريح بالتنحي عن الرئاسة".

وأنهى المصدر:"غدًا سيكون يومًا مصيريًا بالنسبة لمستقبل القائمة المشتركة".

وقال مصدر مطلع آخر:"الى ان اجتماع الغد سيكون بحضور علي سلام رئيس بلدية الناصرة ايضًا، حيث ستبحث الاطراف حلول للقضايا العالقة وفيما اذا فشلت المفاوضات وتعثرت مرة أخرى فسيكون الحل تشكيل قائمتين الأولى ستكون للجبهة والتجمع والأخرى للعربية للتغيير والإسلامية ومعهم قائمة ناصرتي".

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