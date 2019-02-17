نجوى كرم بإطلالة ملكية أنيقة في الكويت.. صور

نجوى كرم ارتدت فستانًا عصريًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
تألقت شمس ال أغنية اللبنانية نجوى كرم بحفل غنائي ساهر ضمن مهرجان فبراير الكويت 2019. وأطلت نجوى على الجمهور الكويتي بإطلالة ملكيّة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا عصريًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad. واختارت النجمة حزامًا ناعمًا عند الخصر، أظهر جمال الفستان وجمال جسدها وأنوثتها.
وتصدّر هاشتاغ نجوى كرم الترند في لبنان والمملكة العربية السعودية والكويت والجزائر، خلال مشاركتها في حفل "فبراير الكويت" علماً أنها كانت قد عبرت عن تفاؤلها الكبير بهذا الحفل، خلال لقائها ماجد المهندس الذي شاركها الحفل في الكواليس، عندما أشارت إلى نفاذ البطاقات قبيل مرور 24 ساعة على طرحها.
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