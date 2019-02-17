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كل العرب فنانين فن عربي نجوى كرم بإطلالة ملكية أنيقة في الكويت.. صور

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نجوى كرم بإطلالة ملكية أنيقة في الكويت.. صور
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نجوى كرم بإطلالة ملكية أنيقة في الكويت.. صور

تألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بحفل غنائي ساهر ضمن مهرجان فبراير الكويت 2019

نجوى كرم ارتدت فستانًا عصريًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

تألقت شمس ال أغنية اللبنانية نجوى كرم بحفل غنائي ساهر ضمن مهرجان فبراير الكويت 2019. وأطلت نجوى على الجمهور الكويتي بإطلالة ملكيّة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا عصريًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad. واختارت النجمة حزامًا ناعمًا عند الخصر، أظهر جمال الفستان وجمال جسدها وأنوثتها.

وتصدّر هاشتاغ نجوى كرم الترند في لبنان والمملكة العربية السعودية والكويت والجزائر، خلال مشاركتها في حفل "فبراير الكويت" علماً أنها كانت قد عبرت عن تفاؤلها الكبير بهذا الحفل، خلال لقائها ماجد المهندس الذي شاركها الحفل في الكواليس، عندما أشارت إلى نفاذ البطاقات قبيل مرور 24 ساعة على طرحها.

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نجوى كرم الكويتحفلزهير مراد
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