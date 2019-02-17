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كل العرب فنانين فن عربي تامر حسني وأسيل عمران في ناسيني ليه

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تامر حسني وأسيل عمران في ناسيني ليه
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تامر حسني يطلق كليب ناسيني ليه مع أسيل عمران

بعد فترة من الانتظار والتشويق، طرح النجم المصري تامر حسني فيديو كليب اغنية ناسيني ليه

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أعربت الفنانة السعودية أسيل عمران عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الكليب

بعد فترة من الانتظار والتشويق، طرح النجم المصري تامر حسني فيديو كليب اغنية ناسيني ليه، والذي شاركته فيه النجمة السعودية أسيل عمران وحمل توقيع المخرج العبقري سعيد الماروق وحقق أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشر ساعات على طرحه.

من جهتها أعربت الفنانة السعودية أسيل عمران عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الكليب. وأشارت أسيل عمران إلى أن القصّة أثرت بها إلى حدّ بعيد منذ أن علمت بأحداثها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم،شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير”.

وتوجهت أسيل عمران بالشكر لبطل الكليب تامر حسني على احترافيته في العمل وللمخرج سعيد الماروق وزوجة تامر مصممة الأزياء بسمة بوسيل وكتبت: “تامر شكرًا كثير على رقيك وإحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق، المخرج المبدع سعيد الماروق شكرًا، شكرًا لكل طاقم العمل وشكرًا بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني”.


تامر حسني وأسيل عمران

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