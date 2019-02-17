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كل العرب أخبار سياسة رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل

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رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل
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تصريحات نتنياهو تتسبب بأزمة: رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل

أكّدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكي، ألغى مشاركته في قمة فيسغراد في إسرائيل


 نتنياهو برفقة رئيس الوزراء البولندي - أرشيف رويترز

 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحاته الخميس الماضي "إن البولنديين تعاونوا مع النازيين"

أكّدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكي، ألغى مشاركته في قمة "فيسغراد" التي من المقرر أن تعقد في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم 18 شباط/ فبراير الجاري، على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، والتي قال فيها "إن البولنديين تعاونوا مع النازيين".
وأفادت وسائل الاعلام البولندية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سينوب عن رئيس الوزراء في المؤتمر، والذي يفترض أن يشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا إلى إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في وارسو. واستدعت وارسو السفيرة الإسرائيلية آنا آزاري الجمعة الماضي للتوبيخ، بينما كانت في المطار في طريق عودتها إلى إسرائيل.
وفي حديثه مع الصحافيين الذين رافقوه إلى قمة وارسو، قال نتنياهو: إن "البولنديين تعاونوا مع النازيين"، مضيفا أنه "لا يعرف أحدا قدمت دعوى ضده بسبب هذه المقولة"، بحسب قوله.

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كلمات دلالية
إسرائيلبولندانتنياهو رئيس وزراء بولندا
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