سقوط طفل (10 سنوات) عن حصان في احدى بلدات النقب وإصابته بجراح في الرأس

أحيل الطفل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع

أصيب طفل من احدى البلدات البدوية في النقب بجروح جرّاء سقوطه عن حصان، مساء اليوم الأحد. وذكر الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"تمّ توصيل الطفل (10 سنوات) لنقطة التقاء مع طاقم نجمة داوود الحمراء على شارع 25 قرب مفرق "سارة"، حيث تمّ تقديم الاسعافات الأولية له ومن ثم أحيل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا ببئر السبع وهو بحالة متوسطة ويعاني من إصابة في الرأس"، كما ورد في البيان.

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